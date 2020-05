EgeTrans in Marbach Einiges an Kreativität ist gefordert

Marbach - Lieferungen aus China oder in die USA – das sind Aufgaben, die bei EgeTrans normalerweise mit links erledigt werden. Ganz normales Tagesgeschäft eben. Doch die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen auch das Marbacher Logistikunternehmen vor ganz neue Herausforderungen, die einiges an Kreativität erfordern. Und so ist zum Erstaunen einiger Marbacher der Parkplatz an der Ludwigsburger Straße selbst in diesen Zeiten immer noch gut gefüllt, obwohl das Auftragsvolumen auch bei EgeTrans durch Werkschließungen und Bandstillstände bei den Kunden auf etwa die Hälfte zurückgegangen ist.