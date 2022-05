EgeTrans erweitert seinen Standort Baustelle soll Radler nicht ausbremsen

Lösung für den Radweg wird gesucht

Die Stadträte standen und stehen nach wie vor wie eine Eins hinter dem Projekt, machten aber in der Sitzung deutlich, dass ihnen etwas anderes ebenfalls wichtig ist: Der hinter dem Areal liegende Radweg, der ins Gewerbegebiet am Neckar und dann weiter nach Ludwigsburg führt, soll von den Arbeiten nicht allzu sehr beeinträchtigt werden. Barbara Eßlinger von den Grünen bat darum, insbesondere nicht in der Hochsaison die Verbindung zu kappen. Planer Hans-Peter Weber machte keinen Hehl daraus, dass bis an die Grundstücksgrenze herangebaut werde – also auf Tuchfühlung zum Radweg. Man werde aber die Köpfe zusammenstecken und finde sicher eine Lösung, um die Strecke offenhalten zu können, sagte er auf Nachfrage. Eventuell bediene man sich eines Gerüsts, unter dem die Pedaleure hindurchrollen können. Und selbst wenn man je die Trasse sperren müsse, dann höchstens für wenige Tage, prognostizierte er.