Edward Hopper-Schau in Basel Der Amerikaner, den Donald Trump nicht mag

Da bräuchte es die Nachhilfe eines weiteren kinematografischen Hopper-Adepten nicht unbedingt. Wim Wenders ist trotzdem gekommen. Quasi als Bonusmaterial zur Schau präsentiert der Regisseur von „Paris, Texas“ in Riehen seinen 3D-Kurzfilm „Two or Three Things I Know about Edward Hopper“. Eine Art Fanfiction auf hohem Niveau, die versucht, einige der eingefrorenen Bildaugenblicke des Meisters erzählerisch weiterzuspinnen.

Ein Amerika, das an sich selbst zweifelt

Aber auch das bedient vor allem die Nostalgiker. Für eine umfassende Würdigung Hoppers im Jahr 2020 hätte man sich mehr Mut gewünscht. Warum nicht beispielsweise die Frage stellen, was dem US-Präsidenten derart an dem Künstler missfiel, dass er ihn aus seinem Büro verbannte? Den Biografen zufolge galt der Künstler eher als konservativer Geist. Der für amerikanische Verhältnisse linksliberale Franklin D. Roosevelt soll ihm angeblich verhasst gewesen sein. Warum also stießen die Gemälde nicht auf die Gegenliebe des Republikaners Trump? Vielleicht, weil Hopper am Ende doch jenem Amerika seine Stimme verleiht, das an sich selbst zweifelt. Von Fortschrittsoptimismus und unbegrenzten Möglichkeiten jedenfalls ist in dem klaustrophobischen Treppenhaus des Kleinformats „Stairway“ nichts zu spüren. Der finstergrüne Wald vor der geöffneten Haustüre signalisiert keinen Aufbruch in die Freiheit, sondern große Unsicherheit. Eine Seelenlandschaft, gewiss. Doch zugleich lauert in der dunklen Natur das politische Unterbewusstsein einer Nation, die Krankenversicherungen oder Kündigungsschutz traditionell für unnötig hält.

Das Paradestück der Schau schließlich, das Gemälde „Gas“ (deutsch „Benzin“), drückt mit der abendlich dahindämmernden Tankstelle sogar eine Vorahnung auf die Gegenwart aus. Der Tankwart kann einem fast schon leidtun. Weit und breit kein Auto, das die drei Zapfsäulen ansteuert! Ist das lakonische Idyll aus der nordamerikanischen Halbwildnis womöglich ein vorweggenommener Abgesang auf das Ende des Verbrennungsmotors? Hoppers Ambivalenz gegenüber einem heute überholten Verkehrsmittel dürfte Donald Trump und seiner betagteren Wählerschaft aus dem Mittleren Westen nicht behagen. Das Gemälde, das dem New Yorker Museum of Modern Art gehört, entstand 1940, also genau vor 80 Jahren. Doch es ist kein Bild für alte weiße Männer.

Ausstellung Bis 17. Mai, Baselstr. 101, Riehen. Mo–So 10–18, Mi 10–20 Uhr.