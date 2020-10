Editorial zu 175-Jahre Marbacher Zeitung Stolzes Jubiläum

Es gibt keine große Sonderveröffentlichung und keine Veranstaltung. Trotzdem bieten wir Ihnen ein Feuerwerk an kreativen Ideen in einer Serie, die bis Jahresende hier im Lokalteil läuft. Erleben Sie mit unseren Redakteuren bewegende Momente aus deren Berufsleben und beschäftigen Sie sich mit den Grundwerten, auf denen der Erfolg dieser Zeitung basiert, wie Verantwortung, Respekt, Ehrlichkeit, Mut. Albrecht Gühring, der Stadtarchivar der Stadt Marbach, blickt dann mit Ihnen aus medienhistorischer Sicht immer mittwochs auf genau diese Werte. Sie lernen im Rahmen der Serie auch einige Menschen kennen, die tagtäglich hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die Zeitung in Ihrem Briefkasten oder auf dem Monitor Ihres Tablets landet. Auch Ihre Erinnerungen und Gedanken zur Zeitung und wie sich Ihre Einstellung zu den Werten verändert hat, interessieren uns sehr. Wir veröffentlichen dies gerne. Schließlich wollen wir über unsere Zeitung die Menschen hier miteinander verbinden. Und auch uns, als Zeitungsmacher, mit Ihnen.