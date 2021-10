Ed Sheerans neues Album Stadion-Pop-Kracher und Balladen

Diesmal wirkt es wirklich so, als habe er nur darauf gewartet, seinen Kumpels endlich ein Foto vom Nachwuchs zu schicken. Das ist ja das Clevere an seiner Karriere: Obwohl der 30-Jährige einer der größten Popstars der letzten 30 Jahre ist, wirkt er immer noch wie der Kumpeltyp, der grinsend zwei weitere Biere bestellt, obwohl man eigentlich längst zu Hause sein wollte. Lieder von Adoleszenz, von schlechten Angewohnheiten, von prägenden Erfahrungen versammeln sich auch auf „=“. Auf den ersten Blick also ein typisches Ed-Sheeran-Album, das die mathematische Titulierung nach „+“, „x“ und „÷“ fortsetzt: eine ungenierte Nabelschau, inszeniert zwischen Stadion-Pop-Kracher, Elektro-Beat, folkig angehauchter Ballade mit Lagerfeuergitarre und süßlichen Streichern. Kurz: gewohnte Breitwand-Vollbedienung, mit der er in den letzten zehn Jahren mehr als 150 Millionen Platten verkauft hat.