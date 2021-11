Ecuador Mindestens 68 Tote nach Bandenkämpfen in Gefängnis

Am Samstag schrieb Lasso auf Twitter: "Das erste Recht, das wir garantieren müssen, ist das Recht auf Leben und Freiheit der Bürger, was nicht möglich ist, wenn die Sicherheitskräfte nicht in der Lage sind, die Bürger zu schützen." Er bezog sich dabei auf die jüngste Weigerung des Verfassungsgerichts, trotz des Ausnahmezustands Militär in den Gefängnissen zu erlauben.

In Ecuador kam es schon vor den Bandenkämpfen im September in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Gefängnissen. So starben etwa im Juli bei Krawallen in Haftanstalten in Cotopaxi und Guayaquil insgesamt 21 Menschen. Im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen 79 Menschen getötet worden.

Die Gefängnisse in Ecuador sind wie auch andernorts in Lateinamerika überfüllt. Viele Strafanstalten werden von Gangs kontrolliert. Zahlreiche inhaftierte Gangbosse steuern die Geschäfte ihrer kriminellen Organisationen aus dem Gefängnis heraus. "Der Feind ist der Drogenhandel", sagte der Gouverneur der Provinz Guayas, Pablo Arosemena.

