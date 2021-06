Ebrahim Raeissi Irans neuer Präsident lehnt Treffen mit Biden strikt ab

Raeissi sagte weiter, sein Land verfolge ein friedliches und ziviles Atomprogramm. Nie habe der Iran gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen. Daher sei es nicht hinnehmbar, dass sich Amerikaner und Europäer nicht an das Abkommen hielten. Die USA hatten die Vereinbarungen unter Bidens Vorgänger Donald Trump 2018 aufgekündigt. Derzeit wird mit neuen Gesprächen an der alten Tagungsstätte Wien versucht, das Abkommen zu retten. Die Vereinbarung soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern.