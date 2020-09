Eberspächer Gruppe aus Esslingen Heinrich Baumann ist gestorben

Esslingen - Heinrich Baumann, Präsident des Landesverbandes der Industrie (LVI) und geschäftsführender Gesellschafter des Esslinger Autozulieferers Eberspächer ist völlig überraschend gestorben. Wie das Unternehmen mitteilt, erlitt Baumann am 18. September bei einer Bergwanderung in den Tegernseer Alpen einen plötzlichen Herztod. Baumann zählte zu den renommiertesten Unternehmern in Baden-Württemberg und war auch ehrenamtlich sehr engagiert. So war er seit 2017 Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart und mehr als zehn Jahre Mitglied der Vollversammlung sowie Präsident der Bezirkskammer Esslingen.