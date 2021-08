Eberhard Zoller wird 80 Kein Unternehmer von Geburt an

Leben als Jungingenieur gefällt ihm

„Nein, Unternehmer von Geburt an bin ich keiner“, erinnert sich Eberhard Zoller an die Anfänge zurück. Eigentlich hätte er sich ein Leben als angestellter Jungingenieur nach seinem Studium viel besser vorstellen können. Die Nachteile einer Unternehmerfamilie erlebt er schließlich bei seinen Eltern, die manches Problem ins Privatleben hinübertragen, hautnah mit. Fürs Praktikum zieht es ihn daher zu Heidelberger Druck in Wiesloch. Das Leben als junger, talentierter Ingenieur gefällt ihm und seiner damaligen Frau so gut, dass er über Weihnachten 1967 seinem Vater für den Einstieg ins elterliche Unternehmen absagen will.