Eberhard Hubrig feiert Geburtstag Mit 80 noch voller Energie

Marbach - Eberhard Hubrig war schon immer ein Energiebündel, steckte voller Ideen, hat sich in der Lokalpolitik engagiert und viele Aktionen in der Stadt angeleiert. Und auch jetzt, da er an diesem Samstag bereits seinen 80. Geburtstag feiert, hat der Marbacher noch einige Projekte am Laufen, steckt mit seiner Fröhlichkeit und seinem knitzen Humor jeden Gesprächspartner an. „Mir geht es gut und es wird mir nicht langweilig“, sagt Hubrig und hat zu seinem Ehrentag im Grunde nur einen Wunsch: Dass er und seine Liebsten gesund bleiben.