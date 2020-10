«Earthshot» Prinz William gibt Startschuss für großen Umweltpreis

Damit ist jeder einzelne "Earthshot"-Preis höher dotiert als der Nobelpreis mit umgerechnet 950.000 Euro pro Kategorie. "Die nächsten zehn Jahre sind eine kritische Dekade für den Wandel", sagte der 38-jährige Royal in einem am Donnerstag veröffentlichten Film zum Preis. Ein bisschen tritt er damit in die Fußstaben seines Vaters, Prinz Charles (71), der ein Umweltschützer und Ökobauer ist.