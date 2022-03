E-Mobilität in Steinheim Bürgermeister ist elektrisch unterwegs

Mehr Ladesäulen geplant

„Das hat sich bewährt, der Praxistest wurde bestanden“, erklärt er. Also rangierte Winterhalter in einem nächsten Schritt sein eigenes Auto mit Verbrennermotor aus und legte sich den Zoe zu, der um die 300 Kilometer mit einer Ladung rollen könne. Das Fazit des Bürgermeisters: „Man kommt damit, ohne sich dauernd Gedanken über den Batteriestand machen zu müssen, mit Komfort von A nach B“, sagt er. Eine Ladestation finde man mittlerweile eigentlich auch immer. Steinheim ist in der Hinsicht allerdings noch etwas schwach auf der Brust, kann nur die Anlaufstelle am Klosterparkplatz vorweisen, dazu besteht die Möglichkeit, am Kaufland Strom zu ziehen. Das soll aber längst nicht das letzte Wort sein. Gleich vier Säulen mit je zwei Ladepunkten möchte die Kommune in naher Zukunft installieren lassen. Zwei neue Stromtankstellen sollen in der Kernstadt entstehen, dazu je eine in Kleinbottwar und Höpfigheim. „Wir bereiten die Ausschreibung gerade vor“, sagt der Rathauschef. „Wir würden uns noch für dieses Jahr eine Umsetzung wünschen“, fügt er hinzu. Allerdings lasse sich schwer abschätzen, ob dieses Ziel realistisch ist angesichts einer Welt im Krisenmodus samt Lieferengpässen in unterschiedlichen Branchen.