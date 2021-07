E-Mobilität in Marbach Kauf von E-Kehrer umstritten

Marbach - Als die Marbacher Rathausspitze vor einigen Wochen mit dem Vorschlag in den Ausschuss für Umwelt und Technik kam, den neuen Lastwagen für den Bauhof aus praktischen Erwägungen heraus mit einem Verbrennermotor zu bestellen, gab es beim einen oder anderen in der Runde ein langes Gesicht. Groß ist nämlich bei den meisten Räten der Wunsch, endlich in die E-Mobilität einzusteigen. Genau das hat die Verwaltung nun tatsächlich bei der Ersatzbeschaffung eines Kehrfahrzeugs vor. Gleichwohl herrschte deshalb am Donnerstag im gleichen Ausschuss keine Jubelstimmung vor. Letztlich stimmte das Gremium zwar mehrheitlich für ein Modell mit Elektro-Antrieb – doch nur unter Vorbehalt.