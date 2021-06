E-Mobilität in Marbach Flaute bei der Elektrofahrzeug-Flotte

Die E-Mobilität steht kurz davor, den großen Durchbruch zu schaffen. Die Zulassungszahlen in diesem Segment steigen, Hersteller kommen teilweise kaum hinterher, so viele batteriebetriebene Wagen zu produzieren, wie die Kunden wünschen. Von der Stadt Marbach sind indes bislang keine Bestellungen für ein Elektroauto bei Daimler, VW und Co. eingegangen. Auch der neue Lastwagen für den Bauhof soll aus praktischen Gründen mit einem Verbrenner ausgestattet sein. Dafür gab der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag auch einhellig grünes Licht. Zugleich mahnte das Gremium mehrheitlich an, demnächst den Einstieg in die E-Mobilität in Angriff zu nehmen.