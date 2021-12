E-Mobilität EU-Parlament will schnelleren Ausbau des Ladenetzes für E-Autos

Die Grundversorgung muss gesichert sein

Der Bericht des Industrieausschusses geht in wesentlichen Punkten über diese Vorgaben hinaus. So soll etwa eine Zielvorgabe für öffentliche und private Ladevorgänge von sechs Kilowatt pro Elektrofahrzeug eingeführt werden. „Mit dieser Bestimmung stellen wir sicher, dass wir insgesamt über eine ausreichende Ladeinfrastruktur verfügen“, heißt es in dem Papier. Ziel müsse es sein, die Grundversorgung in einem Land sicherzustellen, denn nur wenn die gewährleistet sei, steige auch die Akzeptanz von Elektromobilität bei den Verbrauchern. Erhöht werden soll auch die Zielvorgabe für städtische Gebiete, in denen eine E-Ladestation in einem Umkreis von fünf Kilometern erforderlich wäre. In dünn besiedelten Gebiete sei eine E-Ladestation in einem Umkreis von 60 Kilometern nötig.