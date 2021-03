E-Mail an Christian Drosten Virologe wüst beleidigt– Mann muss ein Monatsgehalt Strafe zahlen

Berlin - Eine beleidigende E-Mail an den Virologen Christian Drosten hat für einen 58-Jährigen eine Geldstrafe nach sich gezogen. „Der Verurteilte hatte im Mai 2020 in einer E-Mail an das Virologische Institut der #Charité unter dem Betreff „Coronagoebbels“ dessen Leiter, Prof. Dr. Christian Drosten, beleidigt“, twitterte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag.