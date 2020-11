E-Carsharing in Murr Zartes Pflänzlein

Auf den ersten Blick wirkt der Raum Marbach und das Bottwartal ÖPNV-mäßig gut ausgebaut. Doch je weiter es in die Fläche geht, desto schwieriger wird es, in Randzeiten in Orte wie Winzerhausen, Höpfigheim oder Gronau zu gelangen. Zunächst nur einen E-Wagen in Murr zu stationieren, wirkt noch etwas schwach. Man stelle sich vor, man braucht schnell ein Auto und es ist keins da. Dennoch ist der Beschluss des Murrer Gemeinderats erfreulich. Denn es ist ein Anfang, ein zartes Pflänzlein im bunten Blumenbeet der Mobilität mit Bussen, Bahnen, Zweirädern und Automobilen. Letztlich entscheidet der Markt. Wer Carsharing will, kann so vielleicht hohe Unterhaltskosten für ein eigenes Automobil sparen.