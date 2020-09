Wirbel um Nairo Quintana Zwischen Doping-Razzia und Terminhatz: Rad-WM mit Reizfigur

Am Tag der Tour-Königsetappe am vergangenen Mittwoch war Quintanas Team ins Visier geraten. Im Teamhotel in der Nähe von Méribel wurden Medien zufolge auch Hinweise auf Doping entdeckt. Ein Arzt und ein Betreuer wurden am Montag in Polizeigewahrsam genommen und kamen erst in der Nacht zum Mittwoch wieder auf freien Fuß, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Folgen in den kommenden Tagen weitere Ergebnisse der Ermittler, dürften diese auch das sportliche Geschehen der stark eingekürzten Titelkämpfe in Imola in den Schatten stellen.