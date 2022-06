Durchbruch in der Krebsforschung Studie macht Hoffnung auf die Heilung von Darmkrebs

Eine Heilung von Darmkrebs – ohne Chemotherapie oder Operation. Diese Hoffnung weckt eine vielversprechende Studie, die das Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), ein privates Krebszentrum in New York (USA), am 5. Juni in The New England Journal of Medicine veröffentlichte. Alle Studienteilnehmer konnten wohl durch den Wirkstoff Dostarlimab geheilt werden. Allerdings: Es waren nur zwölf Patienten, die alle an einer sehr spezifischen Darmkrebs-Art litten: Einem Adenokarzenom, das durch eine seltene genetische Krankheit verursacht wurde (Konstitutionelle Mismatch Repair-Defizienz). Die Studie ist also alles andere als repräsentativ und das Medikament wird auch in naher Zukunft nicht gegen andere Arten von Darmkrebs eingesetzt werden können.