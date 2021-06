Durchbruch bei Verhandlungen Größte Agrarreform in drei Jahrzehnten

Brüssel - Unterhändler von EU-Parlament und portugiesischer Ratspräsidentschaft haben sich auf die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) geeinigt. Bis 2027 stehen dafür 400 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zur Verfügung stehen. Künftig sollen 25 Prozent der Direktzahlungen nur dann an die Landwirte gehen, wenn sie sich zu speziellen Ökomaßnahmen verpflichten. Es soll eine so genannte Lernphase in den Jahren 2023 und 2024 geben. In diesen beiden ersten Jahren sollen Bauern, die noch nicht die Ökomaßnahmen komplett beherrschen, die Direktzahlungen auch dann bekommen, wenn die Ökomaßnahmen in ihrem Betrieb nur 20 Prozent ausmachen. In diesem Fall sollen die fünf Prozent nach der Lernphase nachgeholt werden. Mitgliedstaaten, die weniger als 20 Prozent der Direktzahlungen für Ökomaßnahmen ausgeben, verlieren den entsprechenden Teil ihrer Direktzahlungen. Umweltauflagen, um die Direktzahlungen zu bekommen, gibt es schon bisher. Dazu zählt etwa der Fruchtwechsel auf der Ackerfläche. Neu ist, dass die Landwirte die Wahl haben, sich gegen Geld auf spezielle Ökomaßnahmen zu verpflichten. In Deutschland werden dies etwa der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, die Ausweisung von nichtproduktiven Flächen auf dem Acker, Anbau von heimischen Eiweißpflanzen oder die Anlage von Blühstreifen sein. Der Gesetzgeber in Deutschland hat bereits beschlossen, dass von 2023 an 25 Prozent der Direktzahlungen an die Ökomaßnahmen gekoppelt sind.