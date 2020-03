Durchboxen Shannen Doherty bedankt sich bei Freunden

Mann wütet in Ludwigsburg

30-Jähriger geht auf Schnellrestaurant-Mitarbeiter los

Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung wird sich ein 30 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Sonntag kurz nach 5 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg wütete.