Tausende beschädigte Autos nach Unwetter Allianz will feste Orte für Schadensbesichtigungen

München - Die Allianz rechnet nach den Hagelgewittern der vergangenen Woche mit 25 000 beschädigten Autos in Süddeutschland. Der Versicherer geht nach Schadenmeldungen der Kunden davon aus, dass in Bayern 15 000 und in Baden-Württemberg 10 000 Fahrzeuge von Hagel verbeult oder anderweitig beschädigt wurden. In Bayern will das Unternehmen an sechs Stellen Sammelbesichtigungen anbieten, in Baden-Württemberg an drei, wie die Allianz am Sonntag mitteilte.