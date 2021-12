Durch Omikron-Variante Drosten warnt Ungeimpfte vor schweren Krankheitsverläufen

Berlin - Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, erwartet wegen der neu aufgetretenen Omikron-Variante bis zum nächsten Sommer Probleme mit dem Coronavirus in Deutschland. „Das Deltavirus ist unser Problem bis in den Januar rein, das Omikronvirus ist unser Problem bis Sommer“, sagte Drosten am Dienstag in der NDR-Sendung „Das Coronavirus-Update“.