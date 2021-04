Durch Leben auf den Bäumen Warum Eichhörnchen größere Gehirne entwickelten

Die Wissenschaftler aus Schottland und Kanada verglichen die Fossilien und die Schädelknochen von verschiedenen Hörnchen-Arten. Sie konnten dabei feststellen, dass den Exemplaren, welche auf den Bäumen leben, wie zum Beispiel Eichhörnchen, das Gehirn im Laufe der Zeit größer geworden ist. Dagegen blieb das Gehirn bei den am Boden lebenden Hörnchen kleiner. So sind die Gehirne bei den artverwandten Biberhörnchen kleiner. Diese leben in Höhlen.