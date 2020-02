„Dunkelstadt“ auf ZDF Neo Verkaterte Ermittlerin

Jede Folge beginnt mit der aussichtslosen Lage, in die sie sich am Ende gebracht haben wird: in einem Keller gefesselt finsteren Gestalten ausgeliefert; auf der Rutsche in Richtung eines Verbrennungsofens geschubst; bewusstlos in einen Pool gekippt. Erst in Folge vier ist die Detektivin mal auf der sicheren Seite. Da hält sie einen Mann fest, der aus einem Fenster baumelt. Allerdings gibt es gute Gründe, den Serienmörder nicht ins Haus zu ziehen.

Ihre Fälle löst sie meist im Undercover-Modus, als Journalistin, Kellnerin oder Obdachlose. So wechselt Alina Levshin häufiger mal Outfit und Frisur, nur der schicke alte Mercedes bleibt. Dem armen Rauand Taleb wiederum wurden schreiend bunte Hemden und eine groteske Staubwedel-Frisur verpasst, passend zum Putzfimmel Adnans. Dank Taleb wird Doros rechte Hand aber nicht zur Karikatur. Mit diesem ungleichen Duo kann man schnell warm werden. Und in Folge drei ist dann auch der Fall mal packender, was nicht zuletzt am Schauspieler Maximilian Mundt („How to sell drugs online (fast)“) liegt. Er spielt in dieser Episode einen seltsamen, reichen jungen Mann, der nach dem gewaltsamen Tod seines älteren Bruders allein in einer großen Villa lebt.