Duett-Album „Love for Sale“ Tony Bennett nimmt mit Lady Gaga Abschied

Die Kooperation hat Lady Gaga viel Respekt eingebracht

Die beiden haben sich 2011 bei der Robin-Hood-Foundation-Gala in New York City kennengelernt, und er lud sie ein, mit ihm den Evergreen „The Lady is a Tramp“ aufzunehmen für sein Album „Duets II“ (2011). Bennett war beeindruckt – und so entstand das gemeinsam Album „Cheek to Cheek“ (2014). Lady Gaga hat diese Kollaboration viel Respekt eingebracht, sie herausgelöst aus der Sphäre des weiblichen Glitzerpop. Dazu hat auch ihr bemerkenswerter Auftritt als aufstrebende Sängerin in dem Country-Drama „A Star is born“ (2018) beigetragen: Sie war für den Hauptrollen-Oscar nominiert, ihre Komposition „Shallow“, vorgetragen im Duett mit Bradley Cooper, wurde als bester Song ausgezeichnet. Bei der Amtseinführung von Joe Biden im Januar 2021 sang Lady Gaga die Nationalhymne, und sie tat es mit einer Wucht, die die vier dunklen Trump-Jahre förmlich hinwegfegte.

Auf „Love for Sale“ hat sie zwei Soli, darunter eine überschwängliche Version von „Let’s do it“, die auch neben Eartha Kitts vibrierender Version von 1951 bestehen kann. In „Do I love you“ säuselt Lady Gaga zunächst­ ganz zauberhaft, um dann aus voller Brust zu schmettern. Da schwingt eine tragische Note von Abschied mit: Bei Bennett wurde vor fünf Jahren Alzheimer diagnostiziert – dies wird wohl sein letztes Album sein nach einer sagenhaften, 60 Jahre währenden Karriere.

Tony Bennett & Lady Gaga: „Love for Sale“ (Interscope/Universal)