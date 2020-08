„Dübelkönig“ Klaus Fischer wird 70 Jahre alt Digitalisierung – Rüstiger Senior-Unternehmer kritisiert die Politik

Deutschland komme zwar besser als viele andere Länder durch die Corona-Pandemie. Allerdings sei der Staat, das habe die Krise gezeigt, schlecht auf die digitale Zukunft vorbereitet. „Es gibt viele Staaten, auch kleinere, die wesentlich weiter sind als wir. Deutschland ist weit hinten dran“, sagte er der dpa. In den Kindergärten, Schulen und Hochschulen müsse sehr viel überdacht werden. „Wir müssen in Aus- und Weiterbildung und in Forschung viel mehr Geld investieren und vor allem innovative Ideen für die Zukunft haben.“