««DSDS»-Juror Silbereisen: Habe mir noch nie Sorgen um mein Image gemacht

"Als beispielsweise nur wenige an den Schlager geglaubt haben, haben wir den Schlager in unseren Eurovisionsshows wie etwa dem "Schlagerbooom" gefeiert, wie er nie zuvor gefeiert wurde. Das war wirklich kein einfacher Weg", so Silbereisen. Doch damit habe er viele neue und auch junge Fans für den Schlager gewonnen, der zuvor ein eher älteres Publikum und ein angestaubtes Image hatte. "Und inzwischen sind diese ARD- und MDR-Shows längst Vorbilder für andere Shows."