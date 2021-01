Dschungelshow 2021 Eine missglückte Prüfung und erste Lästereien

Das Spielprinzip

Die zwölf Kandidaten ziehen jeweils zu dritt in das Tiny House in Hürth bei Köln ein. Dort leben sie für drei Tage zusammen und müssen drei Prüfungen bewältigen. Am dritten Tag fliegt derjenige, der die wenigsten Zuschauerstimmen erhalten hat, aus der Show. Die anderen beiden kommen ins Halbfinale. Am Ende der Live-Sendung verkünden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich den Zwischenstand. Dafür werden sie aus dem Studio ins Tiny House zugeschaltet.