Dschungelcamp auf RTL „Habe damit nichts zu tun“ – Chris Tall äußert sich zu Gerüchten

Berlin - Komiker Chris Tall hat nach eigenen Angaben kein Angebot von RTL bekommen, das Dschungelcamp in Zukunft zu moderieren. „Ich habe damit nichts zu tun, darf mir aber 1000 mal mehr durchlesen, wer mich scheiße findet und warum“, schrieb Tall auf Facebook und reagierte damit wie der Comedian Alain Frei auf Häme im Netz. „Dieses Internet ist schon sehr hässlich manchmal. Wenn der Stein erstmal rollt, kannst du ihn nicht mehr aufhalten“, so der 1991 in Hamburg geborene Komiker. Der Schweizer Alain Frei hatte zuvor abfällige Bemerkungen in sozialen Medien über seinen Kollegen scharf kritisiert.