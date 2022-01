Dschungelcamp 2022 Wo kann man das Dschungelcamp nachschauen?

Berlin - Nach einem Jahr Corona-Pause hat am Freitagabend das RTL-Dschungelcamp begonnen. Für den ein oder anderen kommt die Sendung aber einfach zu spät am Abend – nicht jeder hält werktags bis zum Sendestart um 22.15 Uhr durch – geschweige denn bis zum Start des zweiten Teils um 23.20 Uhr. Wer mag, kann sich die Folgen also auch am nächsten Tag anschauen – denn in der RTL+-Mediathek von TV-Now stehen die Folgen nach Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung.