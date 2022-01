Dschungelcamp 2022 So sieht das neue Camp in Südafrika aus

Kapstadt - Am Freitag startet das Dschungelcamp, das dieses Jahr in Südafrika stattfindet. In den vorherigen 14 Staffeln setzte RTL auf Australien. 2021 mussten die Promis wegen der Coronalage gar mit einer Ersatzshow, die in Köln-Hürth produziert wurde, vorliebnehmen. Die Verlagerung der Show bedeutet aber auch: ein neues Camp muss her. Einen ersten Einblick hat der Sender nun auf Twitter gegeben.