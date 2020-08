Drosten bekommt Verstärkung Das "Coronavirus-Update" ist zurück

Die Virologin und Internistin Ciesek arbeitet an Medikamenten gegen Covid-19: "Da ich mehrere Jahre als Internistin gearbeitet habe, kenne ich auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um Sars-CoV-2 zu leisten." Am 8. September wird die Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main erstmals im Podcast von NDR Info zu hören sein.