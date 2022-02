Drohung aus Russland EU zeigt ihre Solidarität mit der Ukraine

Brüssel - Das Europaparlament stellt sich demonstrativ an die Seite der Ukraine. Während der bedrohliche Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze weitergeht, besuchen mehrere Europaabgeordnete in diesen Tagen die Krisenregion. In Kiew und Mariupol führen sie Gespräche mit verschiedenen Organisationen und wollen damit nach eigenen Worten ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen. „Das Europäische Parlament will einen sichtbaren Beitrag dazu leisten, dass wir in diesen unsicheren Zeiten an der Seite der Ukraine stehen“, erklärte David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Mariupol. Und er unterstrich: „Die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine ist nicht verhandelbar.“