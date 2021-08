Drogenhandel Chinesisches Gericht bestätigt Todesurteil gegen Kanadier

Verstöße gegen Iran-Sanktionen

Die Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen war auf Betreiben der USA bei einer Zwischenlandung im kanadischen Vancouver am 1. Dezember 2018 festgesetzt worden. Washington wirft ihr Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung an die USA. Vor einer Woche begann in Kanada die letzte Runde von Anhörungen in dem Auslieferungsverfahren.