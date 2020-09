Drogen- und Waffenhandel Schlag gegen Kriminalität im Dark Web - 179 Festnahmen

Deutlich mehr als 100 Festnahmen gab es in den USA, 42 in Deutschland sowie weitere in den Niederlanden, Großbritannien, Österreich und Schweden. Das teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstag in Den Haag mit. Später äußerte sich auch der stellvertretende US-Justizminister Jeffrey Rosen auf einer Pressekonferenz in Washington und sprach von einem "kraftvollen Schlag gegen diese kriminelle Unterwelt".