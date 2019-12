DRK in Murr Rettungswache profitiert vom Standort

Durchschnittlich ist der 24-Stunden-Dienst in Murr achtmal im Einsatz, der Tagdienst hat zusätzlich vier bis fünf Alarme pro Tag. Freilich spielt sich das nicht immer alles schön geordnet ab. „Es gibt immer wieder Zeiten, da sind die Einsätze sehr verdichtet“, berichtet der Rettungswachen-Leiter. An manchen Tagen sei man kontinuierlich im Einsatz, an anderen gebe es durchaus mal etwas Luft zum Durchschnaufen, bevor der Alarm wieder losgehe.

Der Standort im Ziegeleiweg war anfangs in der Kritik, unter anderem, weil Anwohner befürchteten, dass die Rettungsfahrzeuge schnell durch die 30er-Zone fahren und der Lärm durch das Martinshorn nicht zumutbar wäre. Beide Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. „Ich bin Murr recht gut vernetzt, ich hätte das sicher zu hören bekommen, wenn es Probleme gibt“, sagt Mäule. Beschwerden sind auch Bürgermeister Torsten Bartzsch keine zu Ohren gekommen. „Die gewisse Sorge der Nachbarn zu Beginn hat sich zerstreut.“ Die Anwohner bestätigen die rücksichtsvolle Fahrweise, so Bartzsch. „Ein Großteil der Bürger ist froh, dass wir die Rettungswache in Murr haben, da man im Notfall auch schnell Hilfe bekommen würde.“

Schassberger von der Ludwigsburger Zentrale erinnert sich hingegen noch gut an Beschwerden, die es am alten Standort beim Marbacher Krankenhaus durchaus gegeben hat. „Wir sind ja Profis und fahren nicht mit Martinshorn und Vollgas los“, betont Mäule. „Die Kollegen sind sensibilisiert, durch den Ziegeleiweg und am Friedhof entlang in der 30er-Zone fahren sie vorsichtig.“

In Wohngebieten werde so gut es geht auf das Horn verzichtet, erklärt Schassberger. Wobei man manchmal schon gerne etwas mehr Lärm machen würde, wenn in Wohngebieten so geparkt wird, dass kein Einsatzfahrzeug mehr durchkommt. „Dann geht es nur noch zu Fuß weiter.“

Wertvolle Minuten können so verstreichen, bis die Retter am Einsatzort sind. Die gesetzlichen Rettungsfristen erfordern, dass in 95 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten mit der Ersten Hilfe begonnen werden kann. Durch die Verlagerung der Rettungswache nach Murr haben sich die Zeiten vor allem in Richtung Bottwartal verbessert, auch nach Marbach und zu den anderen Einsatzorten. Insofern ist man beim DRK sehr zufrieden mit dem neuen Standort in Murr.

Der Standort Murr ist für Marbach, Benningen, Pleidelsheim und die Autobahn zwischen Ludwigsburg Nord und Mundelsheim sowie für Affalterbach, Erdmannhausen, Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld mit Gronau zuständig. Prevorst wird von Löwenstein aus angefahren, die Wache in Murr ist der „zweite Alarm“, falls das Löwensteiner Fahrzeug schon im Einsatz sein sollte.