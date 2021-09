DRK Benningen im Ahrtal Dankbarkeit für alltägliche Dinge

Bis zu 15 Versorgungsstellen fahren sie dazu täglich an. „Besonders überwältigend war die Dankbarkeit der Menschen vor Ort. An Straßenkreuzungen winken uns Leute zu, hupen und geben uns Vorfahrt“, ist Schinzel beeindruckt. „Man kann sich das nicht vorstellen. Es gibt oftmals keine Straßen mehr, Brücken und ganze Häuser sind in den Fluten verschwunden. Und bei Nacht ist es in den Orten im Ahrtal stockdunkel. Kein einziges Licht leuchtet in den Gebäuden.