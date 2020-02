Drittligist SG Sonnenhof Großaspach Diesmal hilft auch der „Lang-Effekt“ nicht

Sowohl Gehring als auch Lang mussten einräumen, dass es den Aspachern am Samstagnachmittag einfach auch an den spielerischen Mitteln und der Qualität fehlte. „Wir spielen die Angriffe nicht sauber aus“, fand Gehring. „Eine der Chancen müssen wir einfach machen. Aber natürlich sind die Jungs auch verunsichert“, stellte Lang klar. „Wie sollte es denn anders sein?“ Das machte sich dann in der zweiten Halbzeit mehr und mehr bemerkbar. Das Bemühen konnte niemand den SG-Spielern absprechen. Doch Mühe allein genügt im Profifußball eben noch weniger als bei Bohnenkaffee. Und so war ein Kopfball von Eric Hottmann über das Tor noch die größte Chance nach der Pause. Die Rostocker waren hingegen mehrfach ganz nah dran an der endgültigen Entscheidung. Wie schluderig die Gäste dabei mit ihren eigenen Möglichkeiten umgingen, zeigte nur, dass für die SG an diesem Tag deutlich mehr drin gewesen wäre. Doch letztlich war die Mannschaft in den 90 Minuten schlicht und einfach nicht gut genug.