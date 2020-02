Drittligist SG Sonnenhof Großaspach „Die Tabelle wird auf null gestellt“

Großaspach - Es ist ein bekanntes Bild: Mit einem breiten Lächeln grüßt Markus Lang in die Runde. So hatte er es am Ende der vergangenen Saison getan, als er für zwei Spiele Interimscoach von Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach war – und zweimal gewann. Und so lächelte er auch kurz vor Weihnachten, als er – erneut als „Aushilfstrainer“ – im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Tabellenführer Duisburg einen Punkt holte. Nun soll er es zum dritten Mal richten, möglichst gleich mit drei Punkten am Samstag um 14 Uhr gegen Hansa Rostock.