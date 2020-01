Drittligist SG Schozach-Bottwartal Topspiel des Tages

Bottwartal - Als klarer Aufstiegsfavorit sind die Drittliga-Handballerinnen des ESV Regensburg in die Saison gestartet. Doch vor zwei Wochen mussten sie nach einer überraschenden Niederlage in Möglingen die Tabellenführung abgeben. „Da müsste man die Regensburger fragen, was da los war“, meint Michael Stettner, Trainer der SG Schozach-Bottwartal vor dem Auswärtsspiel beim ESV am Samstagabend um 19 Uhr. „Es war definitiv ein Faktor, dass mit Franziska Peter eine wichtige Stütze krankheitsbedingt nicht dabei war. Man muss aber auch sagen, dass Möglingen ein gutes Spiel gemacht hat. Regensburg hatte zuletzt spielfrei – das kann positive, aber auch negative Auswirkungen haben.“