Drittligist SG Schozach-Bottwartal SG verstärkt sich im Rückraum

Die 25-Jährige kommt vom Oberligisten TSV Birkenau, mit dem sie in der Vorsaison in der Dritten Liga spielte. Merkel ist für den linken Rückraum vorgesehen, wo auch wegen der Knieverletzung von Denise Geier personell nachgelegt werden musste. Dass die Rechtshänderin eine Verstärkung darstellen kann, zeigt allein schon, dass sie in der BWOL bis zum Saisonabbruch die erfolgreichste Feldtorschützin war. Mit 128 Toren stand sie in der Torjägerliste zwar auf Rang drei – bei ihr beruht die Zahl aber nicht auch noch auf Siebenmetertoren. „Und auch in der Dritten Liga hatte sie gleich eingeschlagen und wurde zur Leistungsträgerin“, hat Stettner in Videos beobachtet.