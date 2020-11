Drittes Quartal Kurz vor Antrag für Impfstoff: Biontech legt Zahlen vor

Zudem will Biontech um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz "Informationen zum operativen Fortschritt" geben. Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Impfstoff-Studie veröffentlicht. Ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19, erklärten die beiden Unternehmen. Schwere Nebenwirkungen seien nicht festgestellt worden.