Dritter Verhandlungstag Wende im Prozess um Brand in Marbacher Asylheim

Sitzt der Richtige auf der Anklagebank im Prozess um den Brand in der Asylunterkunft in Marbach im vergangenen Sommer? Diese Frage steht nach der Anhörung einiger Zeugen am dritten Verhandlungstag des Verfahrens vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Heilbronn im Raum. Die Staatsanwaltschaft klagt einen 25-jährigen Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung sowie fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen an, der mit seinem Zwillingsbruder ein Zimmer des Heims bewohnte. Aufgrund einer psychischen Erkrankung soll er nicht schuldfähig sein und daher in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden.