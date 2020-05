Dritter MZ-Talk am Dienstag Von der Pflege über den Sport hin zum Tourismus

Mit dabei ist unter anderem Helmut Wiedenhöfer, der Leiter des Seniorenstifts Marbach. Er wird einen Einblick in die Arbeit des Pflegepersonals und in das Leben der Seniorenstifts-Bewohner geben können, das in Zeiten von Corona ja vor allem von Kontaktbeschränkungen geprägt ist. Wie es vor Ort aussieht, das weiß auch Dr. David Strodtbeck gut, denn der Facharzt für Allgemeinmedizin betreut auch Bewohner in Altersheimen. Und nicht nur sie. Seine Praxis in Marbach wurde zur Corona-Schwerpunktpraxis erklärt. Über diese Arbeit und auch die Ängste, die manche Patienten derzeit umtreiben, weiß Strodtbeck einiges zu berichten. Erfinderisch in der Corona-Zeit ist Daniel Renz, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Murr, zuletzt geworden. So bot er unter anderem einen Auto-Gottesdienst auf dem Park & Move-Parkplatz bei Pleidelsheim an. Wie Kirche in Zeiten von Corona aussieht – darüber plauscht er beim Talk.