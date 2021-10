Erhalt der Streuobstwiesen

Ohne Liebe zum Stückle geht es nicht

In etlichen Fällen können die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen in der Region nicht mehr angemessen bewirtschaftet werden. Würde ein Mindestentgelt für die Arbeit helfen? Fachleute empfehlen in jedem Fall eine stärkere Kooperation der Besitzer untereinander.