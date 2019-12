Dritte Handball-Liga Verletzung überschattet Niederlage

Die besagte Niederlage gegen die Bundesliga-Reserve der Metzingerinnen fiel 23:28 (11:15) aus und war verdient. Zwar startete die SG vielversprechend und lag mit 4:2 und 5:4 in Führung, im Lauf der ersten Halbzeit musste die Mannschaft aber der Tatsache Tribut zollen, dass sie aufgrund von Zeitstrafen fast dauerhaft in Unterzahl spielte. Teilweise sogar in doppelter. Aus einem 6:6 wurde so binnen neun Minuten ein 6:11. Und kaum war die SG Schozach-Bottwartal wieder kurze Zeit vollständig, verkürzte Svenja Kaufmann auf 7:11 – um wenig später ebenso eine Zwei-Minuten-Strafe zu kassieren. Beim 7:13 nach 21 Minuten musste SG-Coach Stettner bereits seine zweite Auszeit nehmen. „Die häufige Unterzahl hat uns das Genick gebrochen“, sagte Theresa Müller, die anfügte. „Man hat gesehen, dass wir uns auch mal durchspielen konnten, wenn wir vollständig waren. Wir sind beim Ergebnis aber immer hinterher gerannt und haben es verpasst, hinten kompromisslos zuzumachen. Das war aber auch schwierig, denn Metzingen war bisher unser körperlich stärkster Gegner.“ Und ein Gegner, der mit U-Nationalspielerin Laetitia Quist, die auch zu Kurzeinsätzen in der Bundesliga kommt, eine überragende Rückraumschützin aufwies. Auch die Kreisläuferin Svenja Hübner war einfach nicht zu stoppen.