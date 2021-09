Dressur-Europameisterschaft Deutsche Reiterinnen in der Favoritenrolle bei Heim-EM

HATTRICK: Die deutschen Dressur-Teams gelten wieder als Seriensieger. Nach EM-Gold in Göteborg und Rotterdam peilen die vier Reiterinnen in Hagen bei Osnabrück den Hattrick an. Dass Siege nicht selbstverständlich sind, zeigte sich bei der bisher letzten Heim-EM. 2015 in Aachen blamierte sich der Gastgeber mit dem Einsatz des nicht fitten Millionen-Hengstes Totilas und dem Reiter Matthias Alexander Rath. Es reichte nur zu Bronze hinter den Niederlanden und Großbritannien.