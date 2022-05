Dreiste Masche Diebesbande schlägt in Markt zu

Der Fahrer stand wohl schon bereit

Wie die Polizei mitteilt, gingen die Unholde dabei arbeitsteilig vor. Einer der Täter spazierte gegen 11.40 Uhr in das Geschäft und lockte eine Mitarbeiterin unter dem Vorwand nach draußen, sich für einen dort platzierten Artikel zu interessieren. In der Zwischenzeit betrat wahrscheinlich ein Komplize den Laden, in dem sich keine weiteren Kunden aufhielten, und entwendete das Geld aus der Kasse. Dass Diebe ihr Unwesen getrieben hatten, dämmerte der Mitarbeiterin erst, als später jemand regulär seinen Einkauf bezahlen wollte. Unterdessen konnte ein weiterer Angestellter des Marktes die beiden Täter beobachten, wie sie in einen in der Nähe geparkten schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen einstiegen. Der Fahrer habe wohl bereits auf die beiden gewartet, teil die Polizei mit.