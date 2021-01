Dreikönigstag in Marbach & Bottwartal Sternsinger-Aktion läuft erst richtig an

Auch in den übrigen Teilorten der Kirchengemeinde, in Rielingshausen, Benningen und Erdmannhausen, kümmern sich Sternsinger-Teams um das Verteilen der Segenspäckchen. Zahlen über die bisherige Spendenhöhe liegen noch nicht vor, berichtet Hubert Müller vom Marbacher Sternsinger-Team. Im Vorjahr seien im Stadtgebiet 25 000 Euro gespendet worden. „Damals war der Libanon das Schwerpunktland – dort war es erst kurz zuvor zu dieser großen Explosion gekommen.“ In diesem Jahr ist die Ukraine das Schwerpunktland. Müller geht davon aus, dass die Corona-Pandemie viele Kinder und deren Familien in eine noch prekärere Situation gebracht hat. Corona sorge dort für erhebliche wirtschaftliche Probleme, die zu den Betreuungsproblemen hinzukämen. „Viele Ukrainer arbeiten in der Pflege oder in Fleischfabriken im Ausland und müssen jetzt sehen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten“, weiß Hubert Müller. Und auch die Hilfsaktionen beklagen Mindereinnahmen durch wegbrechende Spenden. „Die Leute geben wegen der unsicheren Lage insgesamt weniger.“